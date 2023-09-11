РФ заявила про БПЛА у Бєлгороді

Уночі 11 вересня в Бєлгородській області Росії прогриміли вибухи, місцевий губернатор заявив про роботу ППО і збиті два безпілотники.

Про це повідомив бєлгородський губернатор В’ячеслав Гладков у Telegram і російські Telegram-канали.

“У Яковлевському міському окрузі спрацювала наша система ППО − збито 2 БПЛА літакового типу. Постраждалих немає. Фрагменти одного з безпілотників впали на проїжджу частину поруч із приватним житловим будинком. На місці працюють усі оперативні служби”.

Російські Telegram-канали опублікували відео вибуху, а також фото фрагмента нібито збитого БПЛА.

Влада Бєлгородської та інших областей Росії, які межують з Україною, регулярно оголошує про те, що нібито збиває українські безпілотники.