РФ завдає ракетного удару по Україні

У ніч на 21 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу. Спочатку військові повідомили про загрозу балістичних ударів, проте пізніше уточнили, що в повітря піднялися винищувач МіГ-31К та стратегічні бомбардувальники Ту-95. Близько 6:30 перші крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Хронологія подій:

5:22 — Повітряні сили ЗСУ повідомили, що повітряна тривога оголошена через зліт МіГ-31К.

— Повітряні сили ЗСУ повідомили, що повітряна тривога оголошена через зліт МіГ-31К. 5:44 — Зафіксовано знаходження у повітрі бомбардувальників Ту-95.

— Зафіксовано знаходження у повітрі бомбардувальників Ту-95. 5:47 — Повідомлення про ймовірні пуски крилатих ракет Х-101 з бортів Ту-95 поблизу Енгельсу.

— Повідомлення про ймовірні пуски крилатих ракет Х-101 з бортів Ту-95 поблизу Енгельсу. 6:31 — Крилаті ракети, пройшовши з півночі через Чернігівщину, увійшли в повітряний простір України, рухаючись у південному напрямку.

— Крилаті ракети, пройшовши з півночі через Чернігівщину, увійшли в повітряний простір України, рухаючись у південному напрямку. 6:41 — Повітряні сили зафіксували чергову ракету, що рухалася тим самим маршрутом. Протягом хвилини за нею слідували ще кілька ракет.

— Повітряні сили зафіксували чергову ракету, що рухалася тим самим маршрутом. Протягом хвилини за нею слідували ще кілька ракет. 6:44 — Ракети змінили курс і попрямували в напрямку Київської області.

— Ракети змінили курс і попрямували в напрямку Київської області. 6:53 — Частина ракет із Чернігівщини перемістилася на територію Полтавської області.

Військові закликають мешканців країни не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно слідувати до укриттів.