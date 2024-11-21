Суспільство

РФ завдає ракетного удару по Україні
21 Листопада 2024 07:09
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ракетний удар
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У ніч на 21 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу. Спочатку військові повідомили про загрозу балістичних ударів, проте пізніше уточнили, що в повітря піднялися винищувач МіГ-31К та стратегічні бомбардувальники Ту-95. Близько 6:30 перші крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Хронологія подій:

  • 5:22 — Повітряні сили ЗСУ повідомили, що повітряна тривога оголошена через зліт МіГ-31К.
  • 5:44 — Зафіксовано знаходження у повітрі бомбардувальників Ту-95.
  • 5:47 — Повідомлення про ймовірні пуски крилатих ракет Х-101 з бортів Ту-95 поблизу Енгельсу.
  • 6:31 — Крилаті ракети, пройшовши з півночі через Чернігівщину, увійшли в повітряний простір України, рухаючись у південному напрямку.
  • 6:41 — Повітряні сили зафіксували чергову ракету, що рухалася тим самим маршрутом. Протягом хвилини за нею слідували ще кілька ракет.
  • 6:44 — Ракети змінили курс і попрямували в напрямку Київської області.
  • 6:53 — Частина ракет із Чернігівщини перемістилася на територію Полтавської області.

Військові закликають мешканців країни не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно слідувати до укриттів.


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