Політика

РФ запустила кілька ракет по цивільному вантажному судні у Чорному морі: атаку вдалось зірвати

12 Вересня 2023 07:52
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ракети, рф, сунак

Російська терористична армія 24 серпня запустила кілька ракет по цивільному вантажному судні у Чорному морі. Завдяки зусиллям ЗСУ цю атаку вдалось зірвати. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак, пише Guardian.

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що минулого місяця Росія націлила кілька ракет на цивільне вантажне судно в Чорному морі.

Виступаючи в Палаті громад у середу, Сунак сказав: “Сьогодні я можу сказати, що Росія атакувала цивільне вантажне судно в Чорному морі. Завдяки розсекреченим розвідувальним даним ми знаємо, що 24 серпня російські військові націлилися на цивільне вантажне судно в Чорному морі, випустивши по ньому кілька ракет”.

У заяві, оприлюдненій Міністерством закордонних справ Великої Британії, йдеться про те, що атаки були “зірвані українськими силами, які збили кілька ракет, що прямували до Одеського порту”.

“Ракети, серед яких були дві ракети “Калібр”, випущені з ракетоносця Чорноморського флоту, були успішно збиті українськими силами 24 серпня”, – йдеться в заяві.

“Розвіддані свідчать, що метою обстрілу було вантажне судно під прапором Ліберії, пришвартоване в порту”, – додається у повідомленні.


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