Суспільство

РФ запустила 9 КАБів по Харківщині протягом минулої доби: 4 поранених
10 Вересня 2024 09:28
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обстріл, харків
Фото: Олег Синєгубов

За 9 вересня ворог атакував Харківщину 9 КАБами та 2 дронами, в результаті поранення отримали 4 людини.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, за минулу добу російські війська атакували 5 районів Харківщини: Чугуївський, Куп’янський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський.

У Куп’янському районі у селі Захарівка внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено будинок, постраждав 57-річний чоловік. Також у Куп’янську через ворожий обстріл КАБом горіли три магазини. До того ж у місті ворожий дрон влучив у автомобіль, через що постраждали двоє чоловіків: 71 рік та 49 років.

Крім того, у Харківському районі у селі Великі Проходи внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджений екскаватор – постраждав 52-річний чоловік.

У Золочівській громаді у селі Перовське через мінометний обстріл пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.


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