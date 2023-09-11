Суспільство

РФ забороняє VPN на ТОТ — Федоров

11 Вересня 2023 14:26
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інтернет

Ворог на тимчасово окупованих територіях забороняє VPN та розміщує вишки мобільного зв’язку від російських операторів.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону “Єдині новини” повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він акцентував, що росіяни на ТОТ намагаються організувати інформаційний вакуум, контролювати кожну інформаційну подію.

“Один із методів — контроль зв’язку та інтернет-з’єднання. Вони не змогли перелаштувати вишки одного із українських мобільних операторів і саме тому зараз масово розміщують нові вишки мобільного зв’язку. Ми розуміємо, що весь зв’язок, який Росія там організовує, на 100% прослуховується. Вони також майже заборонили VPN, хоча це був чи не єдиний шлях отримати об’єктивну інформацію на тимчасово окупованих територіях, адже у російському “Інтернеті” немає ні Googlе, ні Facebook”, – сказав він.

Федоров додав, що окупанти це роблять, аби виявити людей, які чекають на ЗСУ, щоб “забрати їх до комендатури, на підвал, або чинити ще жорсткіші заходи”.


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