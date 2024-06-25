РФ визнали винною у порушенні прав людини в окупованому Криму

Європейський суд з прав людини визнав РФ винною у систематичних порушеннях прав людини в окупованому Криму.

Про це повідомляється в рішенні суду.

Справа “Україна проти Росії (щодо Криму)” стосувалася тверджень України про систематичні порушення Європейської конвенції з прав людини Російською Федерацією в Криму, починаючи з лютого 2014 року.

Вона також стосувалася тверджень про систематичні переслідування українців за їхню політичну позицію та/або проукраїнську діяльність (“українські політичні в’язні”), які мали місце переважно в Криму, а також в інших частинах України або в Російській Федерації з початку 2014 року.

Уряд України стверджує, що з 27 лютого 2014 року Росія здійснює ефективний контроль над Автономною республікою Крим та містом Севастополь.

Він стверджує, що систематичні порушення прав людини Росією були частиною кампанії репресій, яка включала, зокрема, зникнення, незаконні затримання, жорстоке поводження, неможливість відмовитися від російського громадянства, придушення роботи українських ЗМІ та функціонування української мови в школах, а також переведення з Криму до віддалених в’язниць в Росії.