РФ вимагає від казахстанських ЗМІ видалити “фейки” про війну

Редакція казахстанського видання “Власть” отримала від Роскомнагляду (РКН) серію повідомлень із вимогою видалити з сайту новини про російське вторгнення в Україну. Зокрема, це стосувалося повідомлення про обстріл російськими ракетами Вінниці та про кількість загиблих мирних жителів Маріуполя. У разі відмови виконати вимоги Роскомнагляд пригрозив заблокувати ресурс на території Росії.

“Власть” – казахстанське видання, його діяльність не регулюється російськими законами та наглядовими відомствами. Редакція не має наміру видаляти зазначені чи будь-які інші новини про війну в Україні та продовжить її висвітлення незалежно від того, якої думки з цього приводу дотримуються у російському відомстві, відповідальному за військову цензуру”, – йдеться у заяві редакції.

Також сьогодни стало відомо, що Роскомнагляд заблокував доступ до сайту про моду L’Officiel “у зв’язку з розповсюдженням на сайті недостовірної інформації про спеціальну військову операцію, що проводиться Збройними силами РФ на території України”. Які саме публікації стали причиною блокування, невідомо. Українську версію сайту журналу було заблоковано невдовзі після початку війни.

Як з’ясувалося, це не перші випадки. Раніше Роскомнагляд кілька разів вимагав від казахстанських ЗМІ видалити їхні матеріали.

“Йдеться про статтю під назвою “Російські окупанти зазнають поразки в Харківській області, але не хочуть цього визнавати”, в якій було представлено інформацію з українських, російських та інших джерел”. Arbat.media

“У статті “Як довго російські громадяни підтримуватимуть війну Росії в Україні” висувається теза, що для Путіна громадська підтримка розв’язаної ним війни є одним із найважливіших ресурсів продовження військових дій”. Ratel.kz

Обидві редакції відмовилися виконати вимоги влади РФ, а в керівництві Ratel.kz ще й звинуватили Москву у втручанні у внутрішні справи країни.

«Вважаю, що МЗС має якось відреагувати на цей скандал і нагадати Роскомнагляду, що громадяни Казахстану живуть за казахстанськими законами». М. Асіпов, головний редактор

Влада Казахстану утримується від публічних коментарів із цих приводів. Тим часом в ефірі російського державного телебачення політику Астани порівняли з діями Києва.

«Завдання знищити казахсько-російські відносини, і перетворити Казахстан на чергову Україну стоїть першорядним». Є. Сатановський, політолог

Тим часом, як зазначають деякі експерти, політику Кремля щодо Казахстану важко назвати далекоглядною.

«Виявившись непотрібним Заходу і розвертаючись на Схід, треба переконатися спочатку, що там на тебе чекають. Але ж колись, треба освоювати “нові території”, та ще їх знову “звільняти”». О. Дубнов, політолог

Прихильники Кремля раніше неодноразово порушували питання про належність північних територій Казахстану, де мешкає значна частина російськомовного населення.

З початку вторгнення в Україну, в Росії під приводом поширення “хибної інформації” про дії російської армії було заблоковано тисячі сайтів. За підрахунками “Роскомсвободи”, лише за тиждень з 5 по 12 грудня до реєстру заборонених ресурсів було внесено близько 15 тисяч сайтів.