Політика

РФ встановила морські міни на підходах до українських портів

25 Липня 2023 19:35
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міна, море, рф

Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів з тим, щоб підірвати цивільні судна та звинуватити пізніше в цьому Україну.

Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у вівторок, присвяченого російському ракетному терору проти України.

“Минулого тижня Сполучені Штати поділилися з міжнародним співтовариством інформацією з попередженням, що Росія має намір розширити атаки на українські зернові об’єкти. Росія саме так і зробила. Ми вважаємо, що Росія може здійснити атаки на цивільне судноплавство в Чорному морі. За нашою інформацією, Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів”, – заявила Брукер.

Американська сторона вважає, що це – “скоординовані зусилля Росії, щоб виправдати будь-які атаки на цивільні судна в Чорному морі, а потім звинуватити в них Україну”.

“Засуджуючи Росію за бомбардування українських портових міст та експортної інфраструктури, ми повинні залишатися пильними щодо того, як Росія намагається розширити конфлікт та продовжувати звинувачувати інших у своїх недобросовісних діях”, – заявила Брукер.

У своєму виступі представниця США засудила атаки Росії на українські порти та інфраструктуру експорту зерна, що вона здійснює після виходу з важливої для продовольчої безпеки світу Чорноморської зернової ініціативи.

Також Брукер засудила ракетний обстріл центру Одеси та пошкодження щонайменше 29 історичних пам’яток, включаючи Спасо-Преображенський собор Української православної церкви, “яка канонічно підпорядкована Московському патріархату – тій самій церкві, яку Росія нібито захищає”.


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