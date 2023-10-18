Політика

РФ відкликала ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань

18 Жовтня 2023 13:54
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росія, ядерна зброя

У середу, 18 жовтня, держдума РФ у другому та третьому читанні прийняла закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Про це пише російська служба “Радіо Свобода“.

У третьому, фінальному читанні, “за” проголосувало 415 депутатів, “проти” не виступив ніхто. Документ, розроблений за дорученням голови Держдуми В’ячеслава Володіна, було внесено до парламенту 13 жовтня.

“Радіо Свобода” нагадує, що з ініціативою відкликання ратифікації виступив президент Росії Володимир Путін на початку жовтня – він заявив, що немає потреби змінювати ядерну доктрину Росії, але можна подумати про відкликання ратифікації договору про заборону ядерних випробувань, оскільки США не ратифікували цей договір.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що відкликання ратифікації не означає наміру Москви проводити ядерні випробування.


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