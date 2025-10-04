РФ вдарила по Україні понад сотнею БпЛА та трьома балістичними ракетами

У ніч на 4 жовтня, починаючи з 18:00 3 жовтня, російські військові запустили по Україні 109 ударних БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово. Також для атаки окупанти застосували три балістичні ракети “Іскандер-М/KN-23” – пуски було здійснено із Ростовської та Воронезької областей.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 73 російські БпЛА різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання трьох ракет та 36 ударних БпЛА на 21 локації, а також падіння збитих цілей та уламків на чотирьох локаціях.

“Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА”, – попередили в Повітряних силах.