Кримінал

РФ вдарила по Боровій на Харківщині, зруйновано навчальний заклад

16 Жовтня 2023 10:42
читать на русском →

15 жовтня приблизно о 23:00 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району.

Майже повністю зруйновано навчальний заклад, виникла пожежа, повідомляє прокуратура Харківській області.

Також вчора близько 21:00 ворог вдарив керованою авіабомбою по селу Чернещина Ізюмського району: пошкоджено приватні домоволодіння.

У селі Глушківка Куп‘янського району внаслідок обстрілу з боку окупаційних військ зазнав пошкоджень житловий будинок та гараж.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

За процесуального керівництва Ізюмської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Жовтня 2023 15:24

Влада Ірану повідомила, що ХАМАС звільнить заручників, якщо Ізраїль припинить бити по Газі
16 Жовтня 2023 15:16

Дрони ЗСУ вразили рекордну кількість ворожої техніки
16 Жовтня 2023 14:55

Директора Одеського теруправління відсторонили від виконання службових обов’язків-НАБУ
16 Жовтня 2023 14:01

The Washington Post: Росія вже два місяці отримує зброю від КНДР
16 Жовтня 2023 13:29

“Армії дронів” встановила новий рекорд: 428 одиниць знищеної техніки за тиждень
Останні новини
усі новини

Думки

Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
усі думки