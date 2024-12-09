РФ атакувала Україну майже 40 дронами: на Вінниччині пошкоджена інфраструктура приватних підприємств

У ніч на 9 грудня росіяни атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами та 37-ма ударними БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“Станом на 08.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БпЛА”, – йдеться у повідомленні.

Ворожі цилі знищували у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях.

18 безпілотників локаційно втрачено, один — досі перебуває в повітрі: “Бойова робота триває”.

“Через падіння збитих ворожих БпЛА на Вінниччині пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств”, – додали у Повітряних Силах.