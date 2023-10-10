Суспільство

РФ та Білорусь планують теракт, щоб звинуватити у ньому Україну – Спротив

10 Жовтня 2023 13:24
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білорусь, рф, теракт

Український Центр національного спротиву заявляє, що спецслужби Росії та Білорусі планують скинути вибухівку на білоруську нафтобазу, аби звинуватити українців у теракті. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Між ФСБ РФ та КДБ РБ досягнуто домовленостей провести операцію “під чужим прапором” проти одного з об’єктів на території Білорусі з подальшим звинуваченням у цьому української сторони.

На цей час як об’єкт для теракту розглядається нафтобаза “Брестоблнефтепродукт” поблизу населеного пункту Прилуки Брестської області що неподалік (2 км) білорусько-польського кордону. Планується здійснити скид з БПЛА”.

За інформацією, яку “Спротив” отримав від білоруського підпілля, аеророзвідку ймовірних об’єктів вели “вагнерівці” в серпні цього року.

“Спротив” наголошує, що Сили оборони України діють виключно на території України, а “ця провокація необхідна росіянам, аби зменшити рівень підтримки нашої держави”.


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