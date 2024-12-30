Суспільство

РФ скасує мораторій на ракети середньої та малої дальності – Лавров
30 Грудня 2024 07:10
читать на русском →
лавров, рф
Сергій Лавров / Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров оголосив, що РФ скасує мораторій на розміщення ракет середньої та меншої дальності, здатних нести ядерний заряд.

Про це заявив Лавров в інтерв’ю російському пропагандистському виданню “РИА Новости“, цитує “Радіо Свобода“.

Лавров пояснив це рішення відповіддю на дії Сполучених Штатів, які, за його словами, розгортають аналогічні озброєння в різних регіонах світу, попри застереження з боку Росії та Китаю.

Як приклад використання ракет середньої дальності, Лавров згадав удар ракетою “Орешник” по території України.

На запитання, чи може Росія вийти з нового Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь до 2026 року, Лавров заявив, що мораторій на розміщення ракет цього класу вже фактично втратив актуальність і буде скасований.

 Ракети середньої та меншої дальності (РСМД) — це озброєння з радіусом дії від 500 до 5500 км, здатне нести ядерні боєголовки. У 1987 році між США та СРСР було підписано договір про ліквідацію таких ракет, який діяв до 2019 року. США звинуватили Росію в порушенні договору через розміщення ракетної системи 9M729 і оголосили про вихід із угоди.

У відповідь Володимир Путін заявив, що Росія буде розгортати ракети лише у разі розміщення аналогічної зброї з боку США в Європі, але наголошував на відсутності намірів робити це першою. Однак західні країни стверджують, що Росія фактично порушила власний мораторій, зокрема через використання ракет 9M729.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Грудня 2024 13:33

США спрямують майже $2,5 млрд на безпекову підтримку України – заява Байдена
30 Грудня 2024 12:37

Словаччина заперечує співпрацю з РФ та критикує заяви Зеленського щодо “енергетичного фронту”
30 Грудня 2024 11:36

Сибіга зустрівся з новим лідером Сирії
30 Грудня 2024 10:34

Ключові нотаріальні реєстри після російської кібератаки відновили 
30 Грудня 2024 09:35

Сили ППО збили 21 ворожий безпілотник
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
усі думки