Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров оголосив, що РФ скасує мораторій на розміщення ракет середньої та меншої дальності, здатних нести ядерний заряд.

Про це заявив Лавров в інтерв’ю російському пропагандистському виданню “РИА Новости“, цитує “Радіо Свобода“.

Лавров пояснив це рішення відповіддю на дії Сполучених Штатів, які, за його словами, розгортають аналогічні озброєння в різних регіонах світу, попри застереження з боку Росії та Китаю.

Як приклад використання ракет середньої дальності, Лавров згадав удар ракетою “Орешник” по території України.

На запитання, чи може Росія вийти з нового Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь до 2026 року, Лавров заявив, що мораторій на розміщення ракет цього класу вже фактично втратив актуальність і буде скасований.

Ракети середньої та меншої дальності (РСМД) — це озброєння з радіусом дії від 500 до 5500 км, здатне нести ядерні боєголовки. У 1987 році між США та СРСР було підписано договір про ліквідацію таких ракет, який діяв до 2019 року. США звинуватили Росію в порушенні договору через розміщення ракетної системи 9M729 і оголосили про вихід із угоди.

У відповідь Володимир Путін заявив, що Росія буде розгортати ракети лише у разі розміщення аналогічної зброї з боку США в Європі, але наголошував на відсутності намірів робити це першою. Однак західні країни стверджують, що Росія фактично порушила власний мораторій, зокрема через використання ракет 9M729.