РФ просила США переконати Україну не атакувати військові об’єкти на “День ВМФ”

Російське міноборони просило Департамент оборони США переконати Україну не проводити операції на “День ВМФ” у Росії.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що російський міністр оборони Андрій Бєлоусов особисто дзвонив міністру оборони США Ллойду Остіну по цьому питанню, пише Мілітарний.

Сергій Рябков додав, що телефона розмова двох міністрів нібито мала позитивний результат для Росії та допомогла “уникнути ескалаційного витка”.

Як підкреслив заступник міністра МЗС РФ, “сигнал нашого військового керівництва та міністра оборони американському колезі, мабуть, мав вплив”.

За даними російської сторони, українські спецслужби готували в Росії атаку на “День ВМФ” 28 липня, коли на параді в Петербурзі виступали Володимир Путін та голова міноборони Андрій Бєлоусов.

Як стверджує Рябков, Ллойд Остін був вкрай здивований цими звістками, але сприйняв їх досить серйозно.

Цю інформацію також підтверджують в американському виданні New York Times, яке, покликаючись на трьох неназваних американських посадовців, писало, що під час телефонної розмови Бєлоусов розповів Остіну, що Москва виявила підготовку України до “таємної операції” проти РФ.

При цьому 28 липня на “День ВМФ РФ” дрони Сил оборони України успішно атакували різні об’єкти у Росії.

У цей день ударів зазнала нафтобаза у Курській області. Також ударні дрони долетіли до нафтопереробного заводу у місті Кстово.