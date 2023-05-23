Політика

РФ позиціонуватиме себе як “жертву війни” через події в Бєлгородській області

23 Травня 2023 10:05
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білгород, Британська розвідка

Росія намагатиметься використати останні події в Бєлгородській області, щоб позиціонувати себе як «жертву війни». Про це у своєму черговому огляді пише британська військова розвідка.

Експерти вказують, що з 19 до 22 травня російські силові структури, ймовірно, вступили в протистояння з партизанами щонайменше в трьох місцях у Бєлгородській області. Особи цих людей досі точно не ідентифіковані, але російські антирежимні групи взяли на себе відповідальність за ці події.

«Найсерйозніший інцидент трапився в районі міста Грайворон. Окрім перестрілок зі стрілецької зброї, в районі інцидентів зросло число обстрілів із безпілотників і непрямих вогневих атак. Росія евакуювала кілька сіл і надіслала до цього району додаткові сили безпеки», – констатують британські дослідники.

Вони нагадали і про інші безпекові загрози, що виникли для Росії в прикордонних областях – ідеться про втрати бойових літаків, напади з використанням саморобних вибухових пристроїв на залізниці, тепер і прямі партизанські дії.

«Росія майже напевне використовуватиме ці інциденти для підтримки офіційної версії про те, що вона є жертвою у війні», – вважають у розвідці Великої Британії.


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