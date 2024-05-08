РФ погрожує атакувати французькі війська, якщо вони зайдуть до України 

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила журналістам, що якщо президент Франції направить до України війська, то вони будуть вважатись законними цілями.

Про це повідомляє Reuters.

У лютому Макрон викликав суперечки, заявивши, що не може виключити розгортання іноземних сухопутних військ в Україні в майбутньому. Французький лідер попередив, що якщо Росія переможе в Україні, то довіра до Європи буде зведена до нуля.

“Характерно, що сам Макрон пояснює цю риторику бажанням створити для Росії якусь “стратегічну невизначеність… Мусимо його розчарувати – для нас ситуація виглядає більш ніж визначеною”, – заявила журналістам Захарова.

“Якщо французи з’являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенню для російських збройних сил. Мені здається, що Париж вже має докази цього”, – додала вона.

За словами Захарової, Росія вже бачить зростання кількості французьких громадян серед загиблих в Україні.