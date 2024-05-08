Суспільство

РФ погрожує атакувати французькі війська, якщо вони зайдуть до України 

8 Травня 2024 13:18
франція, україна, рф

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила журналістам, що якщо президент Франції направить до України війська, то вони  будуть вважатись законними цілями.

Про це повідомляє Reuters.

У лютому Макрон викликав суперечки, заявивши, що не може виключити розгортання іноземних сухопутних військ в Україні в майбутньому. Французький лідер попередив, що якщо Росія переможе в Україні, то довіра до Європи буде зведена до нуля.

“Характерно, що сам Макрон пояснює цю риторику бажанням створити для Росії якусь “стратегічну невизначеність… Мусимо його розчарувати – для нас ситуація виглядає більш ніж визначеною”, – заявила журналістам Захарова.

“Якщо французи з’являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенню для російських збройних сил. Мені здається, що Париж вже має докази цього”, – додала вона.

За словами Захарової, Росія вже бачить зростання кількості французьких громадян серед загиблих в Україні.


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