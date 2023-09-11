Економіка

РФ планує відновити виробництво радянських танків Т-80 з нуля

11 Вересня 2023 15:36
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росія, зброя

Російський концерн “Уралвагонзавод” працює над відновленням виробництва радянських танків серії Т-80 з нуля.

Про це в етері російського пропагандистського шоу повідомив генеральний директор оборонного концерну Олександр Потапов.

“Це завдання. Принаймні, військові дали його нам”, – відповів Потапов на запитання про відновлення виробництва Т-80.

Уралвагонзавод працює над питанням з російським міністерством промисловості, бо для цього потрібні нові потужності.

Міністерство планує модернізувати танки до рівня Т-80БВМ. Повідомляється, що ця російська техніка пристосована для операцій в низьких температурах, оснащена багатоканальним прицілом навідника, 125-мм гарматою, модифікованим газотурбінним двигуном потужністю 1250 к.с., стабілізатором зброї й пристроєм спостереження за водієм.

Відомо, що Т-80 випускали на Омському заводі транспортного машинобудування в другій половині XX століття. Після розвалу СРСР підприємство перестало отримувати держоборонзамовлення та перетворилося на так званий танкоремонтний завод. З 2017 року підприємство проводить капітальний ремонт повернутих зі зберігання танків та модернізує їх до версії Т-80БВМ.


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