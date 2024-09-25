Політика

РФ планує передавати  надзвукові ракети єменським хуситам – Reuters
25 Вересня 2024 12:10
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рф, хусіти
Ілюстративне фото з відкритих джерел

РФ планує передачу хуситам протикорабельних ракет “Яхонт”.

Про це пише Reuters.

За словами джерел Reuters, переговори між представниками хуситів і Росії проходили у столиці Ірану Тегерані щонайменше двічі цього року, і їх планують продовжити найближчим часом.

Надзвукові протикорабельні ракети “Яхонт”, також відомі як П-800 “Онікс”, дозволять хуситам більш точно вражати комерційні судна та становитимуть загрозу для військових кораблів США та ЄС.

Агентство повідомляє, що одним із мотивів Росії надавати озброєння хуситам є бажання посилити тиск на західні держави і завадити їм дати дозвіл Україні завдавати дальніх ударів вглиб РФ.


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