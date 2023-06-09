Кримінал

РФ підготувала нову інформаційну спецоперацію проти України

9 Червня 2023 11:33
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розвідка, гур, іпсо, каховка

РФ підготувала чергову інформаційну спецоперацію з дискредитації України та її військово-політичного керівництва, щоб перекласти на Україну відповідальність за підрив греблі Каховської ГЕС, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“Спільними зусиллями розвідувальної спільноти України отримано інформацію про те, що російським агентством соціального проєктування запущено новий етап кампанії з дискредитації українського військового командування та державних діячів. В її рамках підготовлено серію провокативних матеріалів, які, за задумом авторів, мають перекласти на Україну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС та створити передумови політичної кризи”, – йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначили, що підготовлені заголовки публікацій мають так званий клікбейтний характер і містять прямі звинувачення на адресу військово-політичного керівництва, зокрема президента України. Приклади таких заголовків: “Вибух дамби має “змити” Зеленського”; “Зеленський робить усе, щоб перестати бути “нашим мерзотником”; “Підрив дамби втопить Зеленського та Україну”.

“Під кожним матеріалом розміщуватимуться коментарі з фейкових акаунтів, начебто від імені українських та іноземних читачів. Вони мають створити враження “живої” дискусії та залучити до обговорення реальних користувачів мережі. Наявний бюджет проєкту складає близько $6 млн з можливістю подальшого збільшення”, – повідомили в українській розвідці.


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