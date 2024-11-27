РФ отримає від КНДР нову партію балістичних ракет

Сполучені Штати повідомили ООН про намір Північної Кореї передати Росії нові балістичні ракети, додавши їх до понад 100 уже постачених, які РФ використала для атак на українські міста.

Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив заступник постпреда США Роберт Вуд.

“КНДР готується передати ще більше балістичних ракет”, — зазначив представник США.

Він також нагадав, що раніше Північна Корея незаконно постачала Росії понад 18 тис. контейнерів з боєприпасами і матеріалами, а також понад 100 балістичних ракет, які були використані для атак на такі міста, як Київ і Запоріжжя.

Крім того, Вуд заявив, що США мають інформацію про виведення на поле бою великої кількості самохідних артилерійських установок калібру 170 мм та 240-мм реактивних систем залпового вогню виробництва КНДР. Натомість Росія постачає Північній Кореї системи ППО, а також надає пальне, технології та обладнання подвійного призначення.

Водночас представник США звернув увагу на те, що Китай має значний вплив на Пхеньян і має використати його для того, щоб запобігти подальшій ескалації конфлікту.

Вуд також підкреслив, що Росія, як постійний член Ради безпеки, продовжує ігнорувати свої зобов’язання, що підриває міжнародний мир і безпеку.