РФ готувала атаки на АЕС та цивільну інфраструктуру Японії і Південної Кореї – Financial Times

Британське видання Financial Times отримало доступ до 29 секретних документів російських військових за 2013–2014 роки, які містять списки потенційних цілей, зокрема атомних електростанцій, для можливого військового конфлікту з Японією та Південною Кореєю.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на західні джерела.

Документи розкривають плани ударів по 160 об’єктах, серед яких дороги, мости та заводи. Ці цілі визначалися для запобігання “перегрупуванню військ у районах оперативного призначення”.

Матеріали свідчать про занепокоєння Москви щодо східного флангу. Російські військові планувальники побоювалися вразливості східних кордонів у разі конфлікту з НАТО або атак з боку американських сил та їхніх регіональних союзників.

Документи, які здебільшого стосуються підготовки офіцерів до можливого конфлікту на сході Росії у 2008–2014 роках, і досі залишаються актуальними для стратегії РФ. Вони містять невідомі раніше принципи використання ядерної зброї та сценарії військового моделювання, зокрема щодо китайського вторгнення або ударів углиб Європи.

За даними Financial Times, Азія відіграє ключову роль у стратегії президента Росії Володимира Путіна, спрямованій на повномасштабне вторгнення в Україну та протистояння з НАТО.

Цілі в Японії та Південній Кореї:

У списку містилися військові об’єкти: командні штаби, радіолокаційні установки, авіабази та військово-морські об’єкти.

Цивільна інфраструктура: автомобільні та залізничні тунелі, зокрема тунель між островами Хонсю і Кюсю.

Енергетичні об’єкти: 13 електростанцій, включно з ядерними комплексами в Токаї та нафтопереробними заводами.

У Південній Кореї пріоритетними цілями були мости, металургійний завод у Пхохані та хімічні заводи в Пусані.

На думку Financial Times, російські плани свідчать про надмірну впевненість у своїх ракетних системах, що, як показала практика, виявилася перебільшеною.