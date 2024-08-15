Суспільство

РФ боїться швидкого просування ЗСУ у Курській області – ISW
15 Серпня 2024 07:30
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зсу, рф
Ілюстративне фото / Reuters

Українські операції в Курській області відчутно впливають на оборону, логістику та безпеку в РФ. 

Про це пише ISW.

Військові аналітики відзначили, що українські сили незначно просунулися в Курській області на тлі загалом повільнішого темпу українських операцій, оскільки російські сили продовжують спроби стабілізувати лінію фронту в цьому районі.

На доступних у продажу супутникових знімках, зібраних Maxar 12 серпня, видно нещодавно викопану серію польових укріплень, включаючи траншеї та протитанкові рови на південний захід від Льгова вздовж траси E38 Льгов-Рильськ-Глухів. 

Додаткові супутникові знімки, опубліковані 13 серпня, а також фото зібрані між 6 та 11 серпня, показують нещодавню появу польових укріплень біля траси 38K-024 на південь від Льгова. 

Ці нові укріплення розташовані приблизно за 17 кілометрів на північ від найдальшої заявленої межі українського просування в Курській області, що свідчить про те, що російські сили стурбовані можливим продовженням і швидким механізованим просуванням українців на північ у Курській області. 

Аналітики інституту повідомили, що здається, російські сили особливо стурбовані головними магістралями та, ймовірно, намагаються запобіжно захистити важливі наземні лінії зв’язку , щоб перешкодити українським маневрам, особливо вздовж маршрутів E38 і 38K. 

Операції України в Курській області також впливають на матеріально-технічне забезпечення російської залізниці. Громада залізничників Білорусі заявила 13 серпня, що її внутрішні джерела повідомляють, що російська державна залізнична компанія “РЖД” повідомила білоруську державну залізничну компанію “БЗ” про припинення слідування поїздів з усіх вокзалів Білоруської залізниці на станції Орловсько-Курської гілки Московської залізниці з 12 серпня у зв’язку з “масштабною оперативною перекидкою військ у напрямку Курської області” та рухом вантажних поїздів військового призначення. 


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РФ боїться швидкого просування ЗСУ у Курській області – ISW
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