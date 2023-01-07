РФ бачить у контрнаступі на Кремінну загрозу силам біля Бахмута, – розвідка Британії

Місто Кремінна на Луганщині залишається одним із районів найбільш запеклого протистояння в Україні, повідомляє розвідка Великої Британії в суботу.

Бойові дії тривали на звичайному рівні в період православного Різдва. Одна з найбільш запеклих ділянок продовжується навколо міста Креміні Луганської області.

Протягом останніх трьох тижнів бої навколо Креміні зосереджувалися на густо лісистій місцевості на захід від міста, повідомляє Британська розвідка.

Оскільки хвойний ліс забезпечує деякий прикриття від спостереження з повітря навіть взимку, обидві сторони, ймовірно, мають проблеми з точним коригуванням артилерійського вогню.

Як типово для операцій у лісах, бойові дії здебільшого зведені до бою пішої піхоти, часто на короткій дистанції.

Російське командування, швидше за все, розглядатиме тиск навколо Креміні як загрозу для правого флангу свого Бахмутського сектора, який вони вважають ключовим для будь-якого майбутнього просування з метою окупації решти Донецької області.