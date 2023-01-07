Новини

РФ бачить у контрнаступі на Кремінну загрозу силам біля Бахмута, – розвідка Британії

7 Січня 2023 18:23
12
розвідка британії

Місто Кремінна на Луганщині залишається одним із районів найбільш запеклого протистояння в Україні, повідомляє розвідка Великої Британії в суботу.

Бойові дії тривали на звичайному рівні в період православного Різдва. Одна з найбільш запеклих ділянок продовжується навколо міста Креміні Луганської області.

Протягом останніх трьох тижнів бої навколо Креміні зосереджувалися на густо лісистій місцевості на захід від міста, повідомляє Британська розвідка.

Оскільки хвойний ліс забезпечує деякий прикриття від спостереження з повітря навіть взимку, обидві сторони, ймовірно, мають проблеми з точним коригуванням артилерійського вогню.

Як типово для операцій у лісах, бойові дії здебільшого зведені до бою пішої піхоти, часто на короткій дистанції.

Російське командування, швидше за все, розглядатиме тиск навколо Креміні як загрозу для правого флангу свого Бахмутського сектора, який вони вважають ключовим для будь-якого майбутнього просування з метою окупації решти Донецької області.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Січня 2023 12:11
103

Вперше в історії ПЦУ Епіфаній провів богослужіння на Різдво у Києво-Печерській Лаврі
7 Січня 2023 14:46
50

Росіяни обстріляли Бахмут під час “різдвяного перемир’я”: 2 загиблих та 13 поранених
7 Січня 2023 13:19
210

Кремль не реагує на новий пакет зброї від США, в ISW пояснили чому
7 Січня 2023 11:19
91

Фінляндія може надати Україні танки Leopard 2
7 Січня 2023 09:02
145

В Росії критикують Путіна за оголошене “перемир’я”, – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
Александр КИРШ

А попробую-ка я объясниться с уважаемыми читателями
Александр КИРШ

Как приблизить Победу-2023: неожиданный аспект
Віталій ПОРТНИКОВ

Крым и война
Александр КИРШ

Величайшая в мире мистификация: “ссср”, которого в действительности не было
усі думки