РФ атакувала два міста на Харківщині

Російські війська продовжують атакувати міста та села Харківської області. Уранці у неділю, 28 квітня, окупанти завдали ударів по Вовчанську та Куп’янську. Є поранені, інформує Харківська обласна військова адміністрація в Telegram.

У Куп’янську один із російських снарядів влучив у приватний будинок — з-під завалів вдалося деблокували 36-річну місцеву жительку. Їй надали медичну допомогу на місці. Окірм цього, 52-річний чоловік дістав травми. Його з пораненням живота доправили до лікарні.

У Вовчанську внаслідок обстрілів РФ зазнали руйнувань два приватні будинки.