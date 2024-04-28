Кримінал

РФ атакувала два міста на Харківщині

28 Квітня 2024 12:15
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куп'янськ, Вовчанськ, обстріли
Наслідки удару по житловому сектору міста Вовчанськ / Фото ДСНС

Російські війська продовжують атакувати міста та села Харківської області. Уранці у неділю, 28 квітня, окупанти завдали ударів по Вовчанську та Куп’янську. Є поранені, інформує Харківська обласна військова адміністрація в Telegram.

У Куп’янську один із російських снарядів влучив у приватний будинок — з-під завалів вдалося деблокували 36-річну місцеву жительку. Їй надали медичну допомогу на місці. Окірм цього, 52-річний чоловік дістав травми. Його з пораненням живота доправили до лікарні.

У Вовчанську внаслідок обстрілів РФ зазнали руйнувань два приватні будинки.


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