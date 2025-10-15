РФ атакувала Дніпропетровщину: пошкоджена енергетика та промислові об’єкти

У ніч проти 15 жовтня російська армія здійснила масовану атаку дронами на Дніпропетровську область. Сили ППО збили 37 безпілотників, але були влучання, пожежі, руйнування енергетичної інфраструктури та поранення цивільного. Через пошкодження енергомереж у регіоні запроваджені екстрені відключення.

У Павлограді, Кам’янському та Славгородській громаді після влучань дронів спалахнули пожежі — рятувальники швидко їх загасили / Фото: ДСНС

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок атаки у Павлограді, Кам’янському та Славгородській громаді Синельниківського району виникли пожежі. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру, а також об’єкти транспортного та промислового підприємств.

Реклама

Реклама

Постраждав 19-річний хлопець, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Удари продовжувалися і по Нікопольському району — агресор атакував райцентр, Покровську та Марганецьку громади, застосовуючи FPV-дрони та реактивні системи «Град».

Крім того, по Межівській громаді на Синельниківщині російські війська вдарили FPV-дроном, унаслідок чого зайнявся приватний будинок.

За уточненими даними, напередодні вдень через атаку керованими авіабомбами (КАБ) у Покровській громаді пошкоджено місцеву інфраструктуру.

У компанії ДТЕК повідомили, що за командою “Укренерго” у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення. Енергетики працюють над відновленням електропостачання після ворожих обстрілів.