Суспільство

Резнікова хочуть відправити у відставку: на його місце вже є два кандидати

10 Серпня 2023 19:09
Резніков

Президент Володимир Зеленський шукає заміну Олексію Резнікову на посаді міністра оборони, є щонайменше два кандидати.

Про це повідомляє “Українська правда”, посилаючись на свої джерела у владі.

Відставка Резнікова знову на розгляді: за даними УП, вона перейшла з теоретично можливої у практично можливу. 

На початку лютого, після низки скандалів, відставка Резнікова вже обговорювалася. Кандидатом на міністра оборони тоді був Кирило Буданов.

Сам Резніков колись висловлював бажання працювати міністром юстиції, але на посаду міністра стратегічних галузей промисловості він іти не зголосився – тож у лютому всі лишилися на своїх місцях. 

Зараз, за даними УП, Зеленський знову шукає кандидатів на заміну Резнікову – і вже з двома людьми з уряду були розмови про це.

Перший – це віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков, другий – міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін. 

Чи були розмови з іншим кандидатами, УП не відомо. 

Резніков нібито не проти стати послом у Великій Британії, але чи розглядається така можливість насправді – теж не відомо.


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