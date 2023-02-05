Резніков заявив, що Україна не завдаватиме ударів по Росії далекобійними снарядами від США

Україна не використовуватиме зброю більшої дальності, яку обіцяли Сполучені Штати, для ударів по території Росії та буде націлюватися лише на російські підрозділи на окупованій території України, заявив у неділю міністр оборони Олексій Резніков.

Про це повідомляє Reuters.

У п’ятницю Сполучені Штати підтвердили, що нова ракета, яка подвоїть дальність удару, включена до пакету військової допомоги США на суму 2,175 мільярда доларів, щоб допомогти Києву дати відсіч російським військам.

“Ми завжди офіційно заявляємо нашим партнерам, що не будемо використовувати зброю, надану іноземними партнерами, для обстрілу російської території. Ми обстрілюємо тільки російські підрозділи на тимчасово окупованій українській території”, – сказав Резніков журналістам на прес-конференції.