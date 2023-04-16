Суспільство

Резніков вважає, що втрати ЗСУ менші, ніж кількість загиблих від землетрусу в Туреччині

16 Квітня 2023 20:27
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зсу, Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що втрати з українського боку під час повномасштабної війни менші за кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині.

“Звичайно, у нас є втрати, тому що ми воюємо. Але вони критично менші, ніж у росіян. Я не можу назвати цифру, але можу вас запевнити, що загальне число менше, ніж кількість загиблих від землетрусу в Туреччині.

Це означає, що наша головна мета – зберегти життя наших солдатів, в той час як Росія використовує їх як гарматне м’ясо. Це тактика м’ясорубки. Їм байдуже. Тільки в одному Бахмуті Росія втрачає 500 чоловік щодня вбитими і пораненими”, – розповів Резніков в інтерв’ю іспанській газеті La Razon.

6 лютого південний схід Туреччини і прилеглі райони Сирії сколихнули два землетруси магнітудою 7,7 та 7,6. Підтверджена кількість загиблих внаслідок руйнувань в обох країнах перевищила 50 тисяч осіб. Після того сталося ще три значних землетруси, які теж спричинили руйнування будівель і смерті близько десятка людей.


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