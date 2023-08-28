Резніков розповів, чи пропонував йому Зеленський іншу посаду

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що якщо зараз президент Володимир Зеленський запропонує йому іншу посаду, то він “з радістю” погодиться. Про це він сказав під час пресконференції 28 серпня.

“Він точно знає, що я не просився на цю посаду – навпаки, відмовляв його від цього призначення. Він точно знає, скільки і що я зробив. Він точно знає, що якщо він попросить, доручить інший якийсь проєкт, який, на його думку, важливий, я з радістю погоджусь, тому що ця посада – це Голгофа”, – сказав Резніков.

Він також зазначив, що 95% його спілкування із Зеленським присвячено забезпеченню Сил оборони, інші 5% розмов присвячені майбутньому – що держава робитиме після перемоги, архітектурі безпеки, реформам, резонансним справам.

“Він мені надсилає кожну публікацію – я йому даю пояснення, розповідаю, показую документи… Є ДБР, є НАБУ, є Служба безпеки України. У мене совість чиста”, – заявив Резніков.