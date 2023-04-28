Резніков про контрнаступ: Як буде воля божа

Україна готова до наступу, а війська чекають на рішення командування і погоду, що сприятиме наступу, заявив міністр оборони Олексій Резніков під час прес-конференції.

“Якщо у глобальному сенсі, у високому процентному режимі ми готові, далі питання за Генеральним штабом, командуванням. Як тільки буде воля божа, погода та рішення командирів – ми це зробимо”, – заявив Резніков.

Він також заявив, що продовжується підготовка операторів західної техніки.

“Підготовка завершується, крім зброї та техніки ще належить її оволодіння нашими військовими. Ми дуже сучасні системи отримали, особливо в частині броньованого кулака. Я вам нагадаю, що окрім танкової коаліції, в яку входять насамперед Leopard 2, плюс Challenger, трохи пізніше приїдуть Leopard 1”, – сказав він.

Він нагадав, що Україна чекає на танки Abrams, але вони в цьому контрнаступі, на думку міністра, брати участь не встигнуть.

“Крім того, у нас велика кількість броньованих машин різного типу, і Bradley, і Marder, і Stryker, і C90 там завершуються ще підготовчі курси”, – зазначив Резніков.