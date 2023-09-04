Політика

Резніков подав до Ради заяву про відставку

4 Вересня 2023 09:57
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Резніков

Олексій Резніков подав заяву про відставку з посади міністра оборони України до Верховної Ради.

Фото заяви Резніков опублікував у себе в соцмережах.

На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. 

До звіту готовий.

Тримаймо стрій!

3 вересня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив про рішення зробити заміну міністра оборони: з Рєзнікова на Умєрова. За словами президента, Міноборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом.


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