Резніков подав до Ради заяву про відставку

Олексій Резніков подав заяву про відставку з посади міністра оборони України до Верховної Ради.

Фото заяви Резніков опублікував у себе в соцмережах.

На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаймо стрій!

3 вересня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив про рішення зробити заміну міністра оборони: з Рєзнікова на Умєрова. За словами президента, Міноборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом.