Резніков йде у відставку

Міністра оборони Олексія Резнікова відправлять у відставку найближчим часом, посаду очільника Міноборони може зайняти голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Про це повідомляє ВРУ.

Орієнтовно, парламент має розглянути відставку чинного очільника оборонного відомства на наступному тижні.

За даними Железняка, Резніков розглядається на посаду посла України у Великій Британії.

Наймовірніший кандидат на місце Резнікова – нинішній очільник ФДМУ Рустем Умєров. Це підтвердили співрозмовники УП в Кабміні та ВР. Зокрема, цього тижня Зеленський зустрічався з ним щодо результатів роботи фонду.

Сам Умєров не зміг спростувати чи підтвердити інформацію про те, що займе інший пост.