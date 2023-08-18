Режим Путіна – стабільний, протести – малоймовірні, – розвідка Латвії

Спецслужби Латвії вважають, що режим Володимира Путіна в Росії виглядає стабільним. Протести є малоймовірними, хоча повністю виключити їх не можна.

Про це йдеться у звіті Бюро із захисту Сатверсме (SAB), повідомляє Delfi.

Там вважають, що в російському суспільстві збільшується апатія та дистанціювання від політичних процесів. Розвідники зазначили, що росіяни обережні в оцінюванні поточної ситуації, особливо якщо думка не співпадає з основною політичною лінією.

У SAB вважають, що заколот власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина не мав негативного впливу на оцінку росіянами режиму Путіна. Натомість його наслідком стало зниження підтримки самого Пригожина: до заколоту його підтримувала майже половина росіян, зараз – лише п’ята частина.

“Водночас, підтримка позиції Міноборони Росії зросла у кілька разів: якщо до повстання її підтримувала лише десята частина населення, після повстання показник наблизився до двох п’ятих”, – йдеться у звіті.

Протести росіян проти влади в розвідці Латвії вважають не виключеними, але малоймовірними.

“Хоча ставлення російського суспільства до війни в Україні – складне й мінливе, зараз не надходить сигналів про суттєву безпосередню загрозу для політичної стабільності путінського режиму у Росії”, – зазначає SAB.