Політика

Режим Путіна – стабільний, протести – малоймовірні, – розвідка Латвії

18 Серпня 2023 16:20
читать на русском →
росія, путін

Спецслужби Латвії вважають, що режим Володимира Путіна в Росії виглядає стабільним. Протести є малоймовірними, хоча повністю виключити їх не можна.

Про це йдеться у звіті Бюро із захисту Сатверсме (SAB), повідомляє Delfi.

Там вважають, що в російському суспільстві збільшується апатія та дистанціювання від політичних процесів. Розвідники зазначили, що росіяни обережні в оцінюванні поточної ситуації, особливо якщо думка не співпадає з основною політичною лінією.

У SAB вважають, що заколот власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина не мав негативного впливу на оцінку росіянами режиму Путіна. Натомість його наслідком стало зниження підтримки самого Пригожина: до заколоту його підтримувала майже половина росіян, зараз – лише п’ята частина.

“Водночас, підтримка позиції Міноборони Росії зросла у кілька разів: якщо до повстання її підтримувала лише десята частина населення, після повстання показник наблизився до двох п’ятих”, – йдеться у звіті.

Протести росіян проти влади в розвідці Латвії вважають не виключеними, але малоймовірними.

“Хоча ставлення російського суспільства до війни в Україні – складне й мінливе, зараз не надходить сигналів про суттєву безпосередню загрозу для політичної стабільності путінського режиму у Росії”, – зазначає SAB.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Серпня 2023 16:46

Україні нададуть винищувачі F-16 після завершення навчання, – Білий дім
18 Серпня 2023 17:15

У секретаря Запорізької міськради виявили ознаки незаконного збагачення на 9 млн грн
18 Серпня 2023 14:41

СБУ викрила підприємців, які поставили до ЗСУ браковані артилерійські міни
18 Серпня 2023 13:27

Зеленський провів “ранкову звірку годинників”
18 Серпня 2023 12:58

Військові майже рік будували маєток своєму начальнику, за документами “перебуваючи на фронті”
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
усі думки