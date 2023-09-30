Reuters: Як вербують кубинців для війни в Україні

Новини про кубинців, які потрапляють до російської армії, з’явилися цього місяця. Як пише Reuters, чоловік на ім’я Гонсалес із Ла-Федераля на околицях Гавани, який раніше працював муляром, після укладання контракту з Міноборони перевів своїй дружині Ямідлі Гонсалес 2040 доларів США. Це більш ніж у сто разів перевищує середньомісячну зарплату на Кубі.

«Всі тут знали, для чого вони приїхали», – сказав він в інтерв’ю, проводячи віртуальну екскурсію табором, оточеним соснами.

За словами Гонсалеса, 119 кубинців, які перебувають у таборі, проходять підготовку для участі у війні в Україні, проте поки що не ясно, куди їх відправлять.

Прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко, до якого звернулися за коментарем щодо вербування кубинців до російських збройних сил, сказав: «Я можу підтвердити, що посольство України в Гавані зв’язалося з кубинською владою з цього питання».

Представник Держдепартаменту США заявив, що Штати уважно стежать за розвитком ситуації.

За словами опитаних мешканців у Ла-Федералі, де кожен четвертий мешканець безробітний, чутки про роботу в армії почали поширюватись у червні. Пропозиції вступити в армію через Facebook, Instagram і WhatsApp стали відомі всім, а як контактна особа вказувалася Даяна, яка купувала квитки для новобранців.

Понад два десятки молодих людей, опитаних Reuters у Гавані та її околицях, розповіли про масштаби вербування. 24-річний Крістіан Ернандес засміявся, коли його спитали, скільки людей залишило район Ла-Федераль. “Дуже багато людей. Багато наших друзів поїхали туди», – сказав він. За словами іншого місцевого мешканця, в Україну вирушило близько 100 людей.

Даяна, темноволоса жінка в камуфляжній кепці, судячи з аватара, відповіла на повідомлення кубинця Віонді про умови контракту практично миттєво. Перший рядок повідомлення говорив: “Це контракт з російськими військовими, за яким ви отримуєте громадянство”. Договір укладався терміном на рік і пропонував бонус під час підписання у вигляді 195 000 рублів, потім щомісячну зарплату у вигляді 200 000 рублів, і навіть 15 днів відпустки після перших шести місяців роботи.

«Якщо ви згодні, то просто надішліть (копію) свого паспорта», – йдеться у повідомленні Даяни. За дві хвилини Віонді надіслав фото свого паспорта. Через годину Даяна відповіла на це аудіоповідомленням: «Відмінно, завтра я зможу сказати вам, у який день ви поїдете в подорож».