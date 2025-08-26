Reuters: Україна вдарила по десяти нафтопереробних заводах РФ: 17% потужностей паралізовано

Україна посилила атаки дронами на російські нафтопереробні заводи та експортну інфраструктуру, завдаючи ударів по ключовому сектору економіки РФ. Атаки порушили роботу російської переробки та експорту нафти, спричинили нестачу бензину в окремих регіонах РФ.

Аналітики зазначають, що Київ намагається підвищити ставки в можливих мирних переговорах та кинути виклик твердженням, що Україна вже програла війну після зустрічі президента США Дональда Трампа та Путіна цього місяця на Алясці.

За підрахунками Reuters, атаки українських дронів на 10 підприємств порушили щонайменше 17% потужностей російської переробки — це близько 1,1 мільйона барелів на день.

Війна дронів змусила Росію — другого найбільшого у світі експортера нафти — спрямувати більше сирої нафти на експорт у той час, коли Вашингтон тисне на Китай та Індію з вимогою скоротити закупівлі російської нафти.

Попит і дефіцит пального у РФ

Атаки відбулися у період пікового сезонного попиту на бензин у Росії з боку туристів та фермерів. Ще у липні Москва посилила заборону на експорт бензину, щоб впоратися зі зростанням внутрішнього попиту.

Попри це, у низці регіонів — на окупованій території України, на півдні Росії та навіть на Далекому Сході — зафіксовано дефіцит бензину, що змусило водіїв переходити на дорожче пальне замість звичайного А-95.

У Владивостоці на АЗС утворилися довгі черги, що місцева влада пояснила туристичним напливом.

Сергій Вакуленко, старший науковий співробітник Carnegie Russia Eurasia Center та колишній менеджер “Газпром нафти”, зазначив, що вражені НПЗ втратили лише частину потужностей, проте навіть це може створити проблеми з внутрішніми поставками пального.

Економічний тиск на РФ

Експорт нафти й газу забезпечує Росії чверть бюджетних надходжень, які у 2025 році фінансують зростання оборонних витрат на 25% — до найвищого рівня з часів “холодної війни”.

Західні санкції змусили Москву продавати нафту зі знижками та припинити газові постачання в більшість країн Європи. Водночас, за даними генералів США, Росія продовжує виробляти рекордні обсяги артилерії та зброї.

Війна в Україні перетворилася на виснажливе протистояння, у якому обидві сторони завдають ударів дронами та ракетами по об’єктах у глибокому тилу, щоб підірвати економіку одна одної.

Досі російська економіка витримувала санкційний тиск, але темпи зростання сповільнилися, що викликає занепокоєння у Кремлі.

Минулого місяця Україна атакувала Волгоградський НПЗ “Лукойлу”, Рязанський НПЗ “Роснафти” та низку інших об’єктів у Ростовській, Самарській, Саратовській та Краснодарській областях.