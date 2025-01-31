Reuters: Росія наближається до Покровська

Російські війська повільно просуваються до Покровська, ключового логістичного центру, основні лінії постачання якого перебувають під загрозою, пише Reuters.

Хоча Україна наполегливо захищає місто, його оточення або падіння може поставити Росію в сильне становище для проведення атак у кількох напрямках на сході країни.

За словами очільника області, з довоєнного населення в 60 000 осіб у Покровську залишилося 7 000. Останнє поштове відділення нещодавно закрилося, тепер пошту доставлятимуть на броньованих вантажівках.

По обидва боки від міста шосе, що проходить зі сходу на захід через усю Україну, перебуває в межах досяжності російської артилерії та безпілотників. Більшість автомобілів тепер їдуть до Покровська об’їзними дорогами.

“Ситуація загалом складна, противник постійно атакує в пішому порядку”, – сказав заступник командира 59-ї штурмової бригади України, яка веде бої на Покровському фронті.

За словами офіцера, у противника велика кількість піхоти, він атакує невеликими групами і готовий нести дуже великі втрати. При цьому, за його словами, росіяни вміло використовують ландшафт і погану видимість, щоб ховатися від безпілотників.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман каже, що транзитні шляхи через Покровськ означають, що в разі падіння міста російські війська зможуть використати його як плацдарм для просування на північ або захід.

“Це готує російські сили до потенційного просування в Дніпропетровську область… далі за лінією фронту вони будують і ремонтують залізничні лінії… Потім вони можуть підтягнути свої власні матеріально-технічні засоби, що дасть їм змогу просунутися далі на захід”, – вважає Кофман.

Три аналітики, з якими розмовляло агентство Reuters, заявили, що в разі окупації міста в Росії є два основні варіанти просування на Покровському напрямку.

Перший – просуватися на захід, у малонаселені рівнини Дніпропетровської області, які слабко укріплені і мають мало природних і міських перешкод, які можна було б використовувати для оборони.

Другий варіант – просуватися на північ, у більш щільну мережу промислових міст, через які буде важче пробитися, але які дозволять Москві чинити тиск на Краматорськ і Слов’янськ.

У неділю президент Володимир Зеленський призначив командувача сухопутних військ Михайла Драпатого головою оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”.

“Це шановний командир, і його призначення може призвести до поліпшення командування та управління, а також координації між підрозділами на лінії фронту, що залишалося проблемою для України протягом останнього року”, – сказав старший науковий співробітник американського Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі.

Наступ російських військ на Покровському фронті здебільшого ведеться невеликими групами піхоти, які використовують села і лісосмуги для того, щоб закріпитися, заявив представник українських військових Віктор Трегубов.

Заступник командира бригади з позивним “Фенікс” сказав, що нещодавно росіяни почали використовувати нову тактику – надсилати загони піхоти з трьох-чотирьох осіб углиб території, щоб влаштовувати засідки на українських солдатів і техніку за допомогою протитанкових мін.

Однак він додав, що загалом за останній місяць атаки стали трохи менш інтенсивними, а російська артилерія стріляє менше, ніж півроку тому.