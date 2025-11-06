Reuters: Найбільші аеропорти США скорочують рейси на 10% через шатдаун

У чотирьох десятках найбільших аеропортів США скоротять кількість рейсів на 10%. Причина – загроза безпеці управління повітряним рухом на тлі рекордного за терміном 36-денного шатдауну.

Про це пише Reuters.

Про нововведення для авіарейсів повідомив міністр транспорту США Шон Даффі. Скорочення торкнуться найбільших аеропортів, які обслуговують Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Атланту, Лос-Анджелес та Даллас.

За оцінками аналітиків, скоротити можуть 1800 рейсів – це понад 268 000 пасажирських місць. Міжнародні перельоти поки залишаються без змін.

Шатдаун у 2025 році (призупинення роботи уряду) став найтривалішим в історії США і залишив 13 000 диспетчерів і 50 000 співробітників Адміністрації безпеки транспорту без зарплати. Десятки тисяч рейсів було затримано, понад 3,2 мільйона пасажирів зіткнулися з проблемами через нестачу персоналу.

За словами міністра транспорту США, скорочення можуть бути скасовані, якщо демократи погодяться знову відкрити роботу уряду. Адміністрація FAA також попередила про можливі додаткові обмеження на рейси, якщо проблеми з повітряним рухом посиляться. Авіакомпанії закликають до завершення шатдауну, наголошуючи на ризиках для безпеки пасажирів.

Адміністрація Трампа прагне посилити тиск на демократів, щоб припинити блокування, і дедалі частіше погрожує серйозними перебоями в авіації, аби змусити їх проголосувати за відновлення роботи уряду. Демократи стверджують, що відповідальність лежить на республіканцях, які відмовляються вести переговори щодо ключових субсидій у сфері охорони здоров’я.