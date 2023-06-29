Reuters: Куди поділися генерали російської армії?

Агентство Reuters звертає увагу на зникнення з публічного простору – крім генерала Суровікіна – начальника генерального штабу збройних сил Росії Валерія Герасимова після заколоту ПВК “Вагнер”, під час якого засновник компанії Євген Пригожин вимагав видати йому Герасимова разом із міністром оборони Сергієм Шойгу.

За спостереженнями агентства, Герасимов не з’являвся на публіці чи телебаченні з суботи, тобто від часу заколоту. 67-річний Герасимов, командувач російських сил в Україні – один із трьох володарів “ядерної валізи”, зауважує агентство.

У середу з’явилися повідомлення про зникнення та можливий арешт генерала Сергія Суровікіна. Він вважався союзником Пригожина у протистоянні з Шойгу і Герасимовым і навіть, за твердженням західних ЗМІ, міг знати плани Пригожина виступити проти армійського керівництва. Однак під час заколоту було опубліковано відео Суровікіна, який закликав зупинити заколот. Після цього він зник із громадського простору. Стверджується, що з ним три дні не можуть зв’язатись навіть близькі. З’явилися навіть публікації про його затримання, проте підтвердження цього немає.

У четвер вранці колишній головний редактор “Ехо Москви” Олексій Венедиктов заявив, що заступника Суровікіна генерал-полковника Юдіна, командувача ВПС, звільнено з лав ЗС Росії. Раніше з’являлися повідомлення про арешт Юдіна, але Венедиктов спростував їх.

Серед російських провоєнних блогерів поширюється інформація про чищення у військовому командуванні – за “нестачу рішучості” у протидії заколоту.

Офіційних повідомлень про те, що відбувається, поки немає.