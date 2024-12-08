Reuters: Дуже висока ймовірність того, що Асад загинув в авіакатастрофі

Два сирійських джерела заявили Reuters, що існує дуже висока ймовірність того, що Асад міг загинути в авіакатастрофі, оскільки, згідно з даними сайту Flightradar, залишається загадкою, чому літак несподівано розвернувся і зник із карти.

«Він зник з радарів, можливо, транспондер був відключений, але я вважаю, що більш імовірно, що літак був збитий…», – повідомило одне сирійське джерело, не вдаючись у подробиці.

Асад вилетів із Дамаска в невідомому напрямку, повідомили раніше Reuters два старших офіцери армії.

Згідно з даними сайту Flightradar, літак авіакомпанії Syrian Air вилетів з аеропорту Дамаска приблизно в той час, коли столиця, за повідомленнями, була взята повстанцями.

Літак спочатку летів у бік прибережного району Сирії, оплоту алавітів Асада, але потім здійснив різкий розворот і кілька хвилин летів у протилежному напрямку, після чого зник із карти.