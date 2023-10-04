Ресурсів, виділених у США на підтримку України, може вистачити на кілька місяців, – Кірбі

Коштів, які на сьогодні виділені у США на підтримку України, може вистачити на кілька місяців, але це залежить від ситуації на фронті й від того, чого потребуватиме Київ.

Про це у вівторок, 3 жовтня, заявив під час брифінгу у Білому домі представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає “Голос Америки“.

Йдеться про обсяги допомоги Україні, поки в Конгресі не розглянули запит на додаткове фінансування.

“Зважаючи на те, що в нас лишилося, і з якою швидкістю ми надаємо допомогу, ідеться, певно, про кілька місяців. Приблизно. Але причина, чого я обережний щодо цього, – все залежить від того, що відбувається на передовій, наскільки великі пакети допомоги, і яких спроможностей потребує Україна. З тим, як розвивалася війна, змінювалися і пакети допомоги”, – зазначив Джон Кірбі.

Він додав, що у США є достатньо фінансових повноважень, аби задовольнити потреби України на полі бою трохи довше, але для того, щоб гарантувати безперервну підтримку, необхідно, щоб Конгрес діяв.

Кірбі зауважив, що програма президентських повноважень (PDA) – не набір чеків, а те, на яку суму є повноваження піти до запасів США і взяти необхідне обладнання з полиць.

“І пакети допомоги виділяють на різну суму, бо обладнання коштує Пентагону різні суми. Також треба брати до уваги повноваження Пентагону поповнити ці запаси. Зараз сума, на яку вони можуть замістити надане обладнання, суттєво менше, ніж сума, на яку вони можуть виділити допомоги”, – сказав він.

Джон Кірбі окремо наголосив на важливості вчасно наданої допомоги, коли “українці проводять важкий контрнаступ, їхніх дітей продовжують виривати із лона їхніх родин, а зима швидко наближається”. Адже, за його словами, перерва у підтримці навіть на короткий період часу може змінити все на полі бою.

“Не менш важливо й те, що втрата підтримки дозволить Путіну повірити, що він може протриматись довше, ніж ми. Ми дамо зрозуміти Путіну, що він теж помиляється в цьому, як і інші його припущення були помилковими протягом усієї війни”, – додав Кірбі.