Політика

Республіканці внесли проєкт допомоги Ізраїлю окремо від України

31 Жовтня 2023 09:55
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ізраїль, сша

Республіканці в Палаті представників США запропонували окремий законопроєкт про підтримку Ізраїлю, незважаючи на запит президента Джо Байдена на 106 млрд доларів,  що об’єднував допомогу Ізраїлю та Україні.

Про це повідомляє Reuters.

У проєкті республіканці представили план надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,3 млрд доларів шляхом скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів, влаштувавши протистояння з демократами, які контролюють Сенат.

Демократи звинуватили республіканців у тому, що вони завадили Конгресу допомогти Ізраїлю, представивши партійний законопроєкт.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила із заявою, в якій звинуватила республіканців у “політизації національної безпеки” та назвала їхній законопроєкт неприйнятним.

Щоб проєкт став законом, його має схвалити Палата представників та Сенат і підписати президент Байден.


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