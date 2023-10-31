Республіканці внесли проєкт допомоги Ізраїлю окремо від України

Республіканці в Палаті представників США запропонували окремий законопроєкт про підтримку Ізраїлю, незважаючи на запит президента Джо Байдена на 106 млрд доларів, що об’єднував допомогу Ізраїлю та Україні.

Про це повідомляє Reuters.

У проєкті республіканці представили план надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,3 млрд доларів шляхом скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів, влаштувавши протистояння з демократами, які контролюють Сенат.

Демократи звинуватили республіканців у тому, що вони завадили Конгресу допомогти Ізраїлю, представивши партійний законопроєкт.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила із заявою, в якій звинуватила республіканців у “політизації національної безпеки” та назвала їхній законопроєкт неприйнятним.

Щоб проєкт став законом, його має схвалити Палата представників та Сенат і підписати президент Байден.