Республіканці мають намір посилити контроль за наданням допомоги Україні

Члени Палати представників від Республіканської партії вирішили підтримати ідею аудиту військової допомоги, яку США надають Україні, пише Washington Post.

Резолюцію з вимогою про аудит запропонувала відома прихильниця Дональда Трампа Марджорі Тейлор-Грін, яка різко критикувала рішення адміністрації Байдена надати Україні масштабну військову та економічну підтримку.

Хоча раніше Тейлор-Грін вважалася досить маргінальним політиком (та й зараз не представляє думки більшості республіканців), посилення контролю за допомогою України почали підтримувати багато традиційніших членів Республіканської партії, повідомляє Washington Post.

У результаті резолюцію можуть схвалити вже на початку наступного року, коли збереться оновлена на листопадових виборах Палата представників (тепер більшість у ній отримали республіканці). У проекті документа міститься вимога протягом двох тижнів передати до Конгресу всі документи, пов’язані за допомогою США України.

Деякі республіканці, які продовжують підтримувати допомогу Україні, готові проголосувати за резолюцію, оскільки вона не закликає до скорочення її обсягів – ні схвалених, ні запланованих у майбутньому.

“Тут йдеться про підзвітність. Йдеться про прозорість. Чого ми боїмося? Мільярди та мільярди доларів йдуть в іншу країну”, – цитує газета республіканського конгресмена Тіма Бурчетта.

Газета також повідомляє з посиланням на дані дослідження Чикагської ради з міжнародних досліджень, що серед членів Республіканської партії дещо впав рівень підтримки України. Згідно з останнім опитуванням цього аналітичного центру, за відправку військової допомоги виступають 55% республіканців (порівняно з 68% у липні та 80% – у березні). При цьому, за даними опитування, половина республіканців підтримує економічну допомогу Києву (при тому, що в березні було приблизно три чверті).

США є найбільшим донором України. Газета нагадує, що з серпня 2021 року Вашингтон оголосив уже про 25 траншів військової допомоги, і її загальний обсяг становив майже 20 млрд доларів.