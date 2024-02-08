“Рейган перевернувся в труні”. Туск розкритикував Сенат США

У четвер, 8 лютого, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував Сенат США через незмогу ухвалити законопроєкт, до якого входить допомога для України.

Про це йдеться у його дописі в Twitter.

«Шановні американські сенатори-республіканці. Рональд Рейган, який допоміг мільйонам з нас відвоювати нашу свободу і незалежність, сьогодні, мабуть, перевертається в могилі. Як вам не соромно», — написав він.