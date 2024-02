“Рейган перевернувся в труні”. Туск розкритикував Сенат США

У четвер, 8 лютого, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував Сенат США через незмогу ухвалити законопроєкт, до якого входить допомога для України.

Про це йдеться у його дописі в Twitter.

«Шановні американські сенатори-республіканці. Рональд Рейган, який допоміг мільйонам з нас відвоювати нашу свободу і незалежність, сьогодні, мабуть, перевертається в могилі. Як вам не соромно», — написав він.

Dear Republican Senators of America. Ronald Reagan, who helped millions of us to win back our freedom and independence, must be turning in his grave today. Shame on you.