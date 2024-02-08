Політика

“Рейган перевернувся в труні”. Туск розкритикував Сенат США

8 Лютого 2024 12:16
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сша, польща
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск / Фото: reuters

У четвер, 8 лютого, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував Сенат США через незмогу ухвалити законопроєкт, до якого входить допомога для України.

Про це йдеться у його дописі в Twitter.

«Шановні американські сенатори-республіканці. Рональд Рейган, який допоміг мільйонам з нас відвоювати нашу свободу і незалежність, сьогодні, мабуть, перевертається в могилі. Як вам не соромно», — написав він.


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