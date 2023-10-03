Речник Повітряних сил ЗСУ заявив, що ризик ударів з території Білорусі залишається 

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ризик ударів по території України з Білорусі залишається реальним. За його словами, окупанти тримають там чимало техніки, і на це треба зважати.

Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“На білоруській території Росія тримає зенітно-ракетні комплекси, “Іскандери”, авіацію, хоча її кількість може бути меншою, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Саме тому плекати ілюзії, що РФ до чогось не вдаватиметься, не варто. Все ж таки Білорусь – союзна держава”, — сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ додав, що наразі угруповання військ розгортаються, зокрема, на північних кордонах України. Там посилюється ППО, загородження різних типів, в тому числі й мінні.

“Очікувати можна чого завгодно, ми не плекаємо жодних ілюзій”, – зауважив Ігнат.

Крім того, наголосив він, протяжність лінії фронту велика – понад 2 тисячі кілометрів. Слід враховувати Придністров’я, Білорусь, Росію, лінію бойового зіткнення та морські кордони.

“Це все лінія фронту, і з неї може прилетіти”, – констатував Юрій Ігнат.