Речник Пентагону заявив, що F-16, передані Україні, можуть бути використані лише на її території

Після отримання винищувачів F-1Україні потрібно буде зосередитися на захисті незалежності своєї території та кордонів.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

«Справді, ми тут говоримо про надання Україні унікального повітряного потенціалу, знову ж таки, який має на меті зосередитися на захисті Україною своєї суверенної території всередині суверенних кордонів України. Те, на чому фокусується повітряна коаліція, – це забезпечення України підготовкою, необхідною їй для керування цими літаками. І врешті-решт, як ви кажете, доставкою F-16 в Україну», – заявив він.

Райдер також зазначив, що кожна країна самостійно приймає рішення, щодо допомоги, яку вона надає Україні.

«З точки зору Сполучених Штатів і, звичайно, Контактної групи з питань оборони України, ми зосереджені насамперед на розумінні того, які потреби України є найнагальнішими. Наприклад, протиповітряна оборона. Потім триває робота з міжнародним співтовариством для задоволення цих потреб у майбутньому. Що стосується операцій в Україні: ви знаєте, Сполучені Штати не воюють з Росією. Ми не прагнемо війни з Росією. Ми зосереджені на тому, щоб допомогти Україні захистити свою суверенну територію та повернути її», – наголосив він.