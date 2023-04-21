Ребров може очолити збірну Саудівської Аравії

Український спеціаліст Сергій Ребров, який зараз є головним тренером футбольного клубу з ОАЕ «Аль-Айн», може очолити збірну Саудівської Аравії.

Як повідомляє Telegram-канал «Футбольні Тузи», Ребров отримав багатомільйонну пропозицію від «зелених».

Точна сума не називається, проте джерело повідомляє, що пропозиція точно більша, ніж пропонує УАФ.

Діюча угода Сергія Реброва з «Аль-Айном» розрахована до 30 червня. Раніше повідомлялося, що Ребров уже домовився про співпрацю з УАФ і очолить збірну України з футболу, проте це заперечує журналіст із ОАЕ Мохаммед Хамад.