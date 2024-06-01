Спорт

“Реал” виграв Лігу чемпіонів УЄФА

2 Червня 2024 00:11
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футбол
Нападник "Реалу" Вінісіус Жуніор / Фото: Getty Images

Мадридський “Реал” став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА, обігравши у фіналі дортмундську “Боруссію” з рахунком 2:0. Матч проходив на стадіоні “Вемблі” в Лондоні.

На 74-й хвилині рахунок у грі відкрив захисник Даніель Карвахаль. Другий гол на 83-й хвилині забив нападник Вінісіус Жуніор.

Для “”Реала” це 15-та перемога в Лізі чемпіонів. Минулого разу мадридська команда перемогла в головному європейському турнірі 2022 року, обігравши “Ліверпуль” із рахунком 1:0.


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