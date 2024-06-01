“Реал” виграв Лігу чемпіонів УЄФА

Мадридський “Реал” став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА, обігравши у фіналі дортмундську “Боруссію” з рахунком 2:0. Матч проходив на стадіоні “Вемблі” в Лондоні.

На 74-й хвилині рахунок у грі відкрив захисник Даніель Карвахаль. Другий гол на 83-й хвилині забив нападник Вінісіус Жуніор.

Для “”Реала” це 15-та перемога в Лізі чемпіонів. Минулого разу мадридська команда перемогла в головному європейському турнірі 2022 року, обігравши “Ліверпуль” із рахунком 1:0.