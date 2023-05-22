“РДК” продовжує “наводити шурхіт” у Білгородській області

Триває історія з рейдом росіян, що виють на боці ЗСУ, на територію РФ у Білгородській області.

“Легіон Вільна Росія” та “Російський добровольчий корпус” заявили, що взяли під контроль село Козинка у Білгородській області РФ (Грайворонський район).

У Козинці знаходиться КПП “Грайворон” на кордоні України та Росії. Раніше в українських телеграм-каналах з’явилися відео танків та іншої бронетехніки біля будівлі зруйнованого пропускного пункту. Також є ролики, як стверджується, зсередини пункту, де видно загиблого військового.

Все це активно публікується в українських телеграм каналах.

У Росії влада заявляє про захід на територію області «ДРГ».

«На територію Грайворонського округу зайшла диверсійно-розвідувальна група ЗСУ. Збройні сили РФ разом із прикордонною службою, Росгвардією та ФСБ вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника. Подробиці повідомлятиму», – написав губернатор області Гладков.

Російські військові паблики пишуть, що на контрольний пункт Грайворон увійшла українська бронетехніка у складі танка Т-72, двох одиниць HMMWV, Cougar та КрАЗ. Вони стверджують, що прикордонники відійшли на «раніше обладнані рубежі оборони», після чого українським силам було завдано вогневого враження.

Активну публікацію інформації про це в Україні російські телеграм-канали, як і раніше, називають «операцією з дезінформації» з метою спонукати російське командування перекидати під Білгород додаткові підрозділи з напрямків, де ЗСУ готують головний удар. А також перебити інформаційний ефект від заяв РФ про «взяття Бахмута».