Кримінал

Рашисти влучили по промисловому обʼєкту Харкова, з під завалів врятована жінка

1 Червня 2023 14:39
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харків

Російські удари прийшлися по промисловому обʼєкту Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Обійшлося без пожежі, але з руйнуваннями. З під завалів врятували жінку – попередньо не постраждала, але лікарі все одно її оглянуть”, – повідомив він у соцмережі.

Своєю інформацією поділився і голова ХОВА Олег Синєгубов:

Як повідомлялося, сьогодні у Харкові пролунали вибухи. перший вибух у місті почули о 13:54.

“У Харкові лунають вибухи. Поки відомо про удар по Індустріальному району”, – повідомляв мер міста Ігор Терехов.


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