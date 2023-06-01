Рашисти влучили по промисловому обʼєкту Харкова, з під завалів врятована жінка

Російські удари прийшлися по промисловому обʼєкту Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Обійшлося без пожежі, але з руйнуваннями. З під завалів врятували жінку – попередньо не постраждала, але лікарі все одно її оглянуть”, – повідомив він у соцмережі.

Своєю інформацією поділився і голова ХОВА Олег Синєгубов:

Як повідомлялося, сьогодні у Харкові пролунали вибухи. перший вибух у місті почули о 13:54.

“У Харкові лунають вибухи. Поки відомо про удар по Індустріальному району”, – повідомляв мер міста Ігор Терехов.